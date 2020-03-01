كأس العرب للشباب: تونس تعبر المغرب إلى النهائي

تأهل منتخب تونس للشباب، إلى نهائي كأس العرب، المقام حاليًّا في السعودية، وذلك بعد تغلبه على منتخب المغرب برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما ضمن نصف النهائي، واحتضنها ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.


وأنهى المنتخب التونسي الشوط الأول متقدمًا بهدفين، جاءا عن طريق زياد بريمة وشهاب العبيدي في الدقيقتين 20 و23.

وفي الشوط الثاني: أضاف منتخب تونس هدفين عن طريق فاروق الميموني وزياد بريمة، في الدقيقتين 56 و60.

وسينتظر منتخب تونس الفائز من منتخبَيْ مصر والسنغال، في المباراة التي تقام اليوم على ذات الملعب.

كأس العرب للشباب

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01 مارس 2020 - 6 رجب 1441 05:27 PM

كأس العرب للشباب: تونس تعبر المغرب إلى النهائي

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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تأهل منتخب تونس للشباب، إلى نهائي كأس العرب، المقام حاليًّا في السعودية، وذلك بعد تغلبه على منتخب المغرب برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما ضمن نصف النهائي، واحتضنها ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.


وأنهى المنتخب التونسي الشوط الأول متقدمًا بهدفين، جاءا عن طريق زياد بريمة وشهاب العبيدي في الدقيقتين 20 و23.

وفي الشوط الثاني: أضاف منتخب تونس هدفين عن طريق فاروق الميموني وزياد بريمة، في الدقيقتين 56 و60.

وسينتظر منتخب تونس الفائز من منتخبَيْ مصر والسنغال، في المباراة التي تقام اليوم على ذات الملعب.

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