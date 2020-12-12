مشاركة فعّالة لـ"كيان" وتكريم متطوعاتها المتميزات في اليوم السعودي والعالمي للتطوع

تحت شعار "عطاء وطن" لترسيخ قيمة التطوع وإدراك الأثر الإيجابي على الفرد والمجتمع

شاركت جمعية كيان الأهلية للأيتام في فعاليات اليوم السعودي والعالمي للتطوع تحت شعار "عطاء وطن"، الذي رعاه المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، الدكتور محمد بن عبد الله الحربي، في "حياة مول بالرياض" خلال المدة من 20-25 ربيع الآخر 1442 هـ، الموافق 5-10 ديسمبر الحالي 2020م، وكانت مشاركتها متميزة وفعالة.



وقد زار ركن الجمعية عدد كبير من المسؤولين، منهم رشيد العمرو مدير مركز التنمية الاجتماعية بالرياض، ولاعب النصر السابق ماجد عبد الله مدير أكاديمية الفيصل، والإعلامية المعروفة وفاء بكر يونس، وعدد من الإعلاميين والإعلاميات والمهتمين بالتطوع والأيتام والأخصائيين.



وأشرف على الركن بالتناوب عدد من موظفات كيان ومتطوعيها، وقاموا بالتعريف بالجمعية وإنجازاتها، وتوزيع الورد على الزائرين.



وفي ختام المعرض كرمت "أسمها الغامدي"، رئيس مجلس إدارة جمعية كيان، المتطوعين والمتطوعات الأكثر في عدد ساعات التطوع في الجمعية، والمشرفات على الركن خلال أيام المعرض، بحضور عضو مجلس الإدارة ثريا الغامدي والمديرة التنفيذية شيخة العتيبي، وأثنت على عطائهم المخلص، وشدّت على أياديهم بمتابعة المسيرة الرائعة والهادفة في خدمة أبناء كيان الأيتام، وخدمة الإنسانية جمعاء. كما شكرت موظفاتها على حرصهن على أداء العمل، وإخلاصهن للجمعية.



وتم تكريم جمعية كيان للأيتام لمشاركتها في فعالية اليوم السعودي والعالمي للتطوع تحت شعار "عطاء وطن" من قِبل مركز التنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض.



وأوضحت أسمها الغامدي أن مشاركة "كيان" في فعاليات اليوم السعودي والعالمي للتطوع تحت شعار "عطاء وطن" تهدف إلى ترسيخ قيمة التطوع، وإدراك الأثر الإيجابي على الفرد والمجتمع، ونشر ثقافة العمل التطوعي للمساهمة في تحقيق رؤية السعودية وصولاً إلى مليون متطوع ومتطوعة نهاية عام 2030م، والتعريف بالجمعية وأهدافها ورؤيتها ومشاريعها وإنجازاتها في تمكين الأيتام ذوي الظروف الخاصة، واستقطاب أعضاء جدد عن طريق التعريف بمنصة التطوع التي أنشأتها الوزارة.



وأشارت إلى أن عدد المتطوعين بالجمعية بلغ 308 متطوعين ومتطوعات. كما وجهت الغامدي باسم الجمعية شكرها للمسؤولين كافة عن الفعالية على حسن التنظيم، وخصت بالشكر مدير مركز التنمية الاجتماعية بالرياض رشيد العمرو الذي زار ركن الجمعية، واطلع على منجزاتها.



تجدر الإشارة إلى أن فعالية "يوم التطوع السعودي" تأتي امتدادًا لمبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المتعلقة بالعمل التطوعي، ومن بينها تدشين منصة العمل التطوعي بتاريخ 31 مارس 2020م؛ إذ تعد بيئة آمنة للتنسيق بين المتطوعين والجهات الموفرة للفرص التطوعية في القطاعات الحكومية والأهلية، إضافة إلى إسهامها في وصول المتطوعين للفرص التطوعية بكل يسر.