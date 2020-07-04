"كورونا" يصيب 3.387 باكستانيًا جديدًا

إجمالي الحالات بلغ 225.283

سجلت باكستان، اليوم (السبت)، 3.387 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 225.283 حالة.

وبيّن المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا، أنه سُجل 68 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 4619 حالة وفاة.

وأشار إلى أن 125.094 حالة من جملة المصابين قد تماثلت للشفاء، وتوجد 2460 حالة في وضع حرج.