الأمين العام لمجلس التعاون يدين إطلاق الميليشيا الحوثية طائرة بدون طيار مفخَّخة باتجاه المملكة

أكد أنها تهدِّد أمن منطقة الخليج واستقرارها وتمثِّل انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية

دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، استمرار الميليشيات الحوثية في ارتكاب الأعمال الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة العربية السعودية، التي كان آخرها إطلاق طائرة بدون طيار مفخخة بطريقة متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في مدينة نجران مساء اليوم.

وأكد الأمين العام أن هذه الاعتداءات الإرهابية المتكررة والمتعمدة لا تستهدف أمن المملكة فحسب، وإنما أمن منطقة الخليج واستقرارها، وتمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية التي تمنع استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأشاد الدكتور الحجرف بكفاءة وجاهزية قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي التي تمكنت من اعتراض الطائرة المسيَّرة قبل أن تصل إلى هدفها، مؤكدًا وقوف مجلس التعاون إلى جانب المملكة العربية السعودية، وتأييده جميع ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، داعيًا المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته، والوقوف بحزم في وجه الميليشيات الحوثية في محاولاتها المستمرة لزعزعة الأمن والسلم في المنطقة.