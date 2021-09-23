بالصور.. تعرّف على مواعيد وأماكن أبرز فعاليات اليوم الوطني بالشرقية

عروض جوية وبحرية وألعاب نارية ومناورات سفن.. في جميع المحافظات

تحظى المنطقة الشرقية بالعديد من فعاليات اليوم الوطني 91 في جميع محافظات المنطقة؛ حيث تتزين المنطقة بأبهى حلة، وتضيء الألعاب النارية سماءها، وتزين الأضواء أبراجها وشوارعها، ويحظى الجميع بأجواء احتفالية مميزة احتفاء بيوم الوطن.

وتستعرض "سبق" بالصور أبرز الفعاليات والأنشطة الترفيهية باليوم الوطني، والتي تحدد تاريخ وموعد بدء الفعالية.