شاهد كيف تعامل رجال أمن الطرق مع سيول ساحل "جدة - الليث" المنقولة

إغلاق مسارات متأثرة وتنظيم حركة سير المسافرين ومرتادي الطريق لسلامتهم

تبذل القوات الخاصة لأمن الطرق على طريق الساحل الدولي "جدة – جازان"، بالتحديد جنوب الليث، جهوداً كبيرة في التعامل مع السيول المنقولة التي طمرت أجزاءً عدة من الطريق باتجاه جدة، صباح اليوم.

وتعامل رجال أمن الطرق مع الحالة الجوية، وتوجيه المركبات منذ ساعات الصباح الأولى، للحد من الحوادث بسبب طمر المياه المنقولة أجزاءً من الطريق باتجاه جدة بالتحديد جنوب الليث.

ولم يسجل طريق الساحل الدولي إغلاقاً بسبب السيول المنقولة، ولا يزال سالكاً أمام المارة، في ظل وجود دوريات تابعة لأمن الطرق كان لها الفضل -بعد الله- في إغلاق المسارات المتأثرة وتنظيم حركة السير أمام المسافرين ومرتادي الطريق للمحافظة على سلامتهم.

وكانت القوات الخاصة لأمن الطرق، قد نبّهت عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، سالكي طريق الساحل حيث قالت: "‏تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة؛ وتحديدًا طريق الساحل القديم.. يُرجى أخذ الحيطة والحذر، وتهدئة السرعة نظرًا للسيول المنقولة جنوب محافظة الليث بالقرب من قرية المدرج، مع تمنياتنا للجميع بالسلامة والأمان".