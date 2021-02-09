"مركز الأمير سلطان للقلب" ينظم الدورة التدريبية التاسعة لأطباء الزمالة

بمشاركة نخبة من المختصين من داخل المملكة وخارجها و24 ساعة معتمدة

نظّم مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة، الدورة التدريبية التاسعة لأطباء زمالة القلب (افتراضيًّا) بمشاركة نخبة من المختصين بأمراض القلب من أطباء وفنيين من داخل وخارج المملكة خلال الفترة (28/ 1/ 2021م) حتى (1/ 2/ 2021م).

واستهدفت الدورة، تهيئة وتحضير أطباء زمالة القلب لاجتياز اختبارات الزمالة القلبية السعودية والعربية.

وتناولت الدورة التدريبية عددًا من المستجدات في أمراض القلب التاجية وإدارة عوامل الخطر والأمراض الخلقية البسيطة والمعقدة، وأمراض القلب الشريانية الفلكية، وإرشادات إدارة الرجفان الأذيني، بالإضافة إلى أساسيات الرسم الكهربائي للقلب.

جدير بالذكر أنه تم اعتماد الدورة بـ(24) ساعة تدريبية من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.