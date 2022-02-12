وزيرا الدفاع الأمريكي والروسي يناقشان القضايا الأمنية على وقع الأزمة الأوكرانية

بحثا حشد قوات موسكو حول كييف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع سيرجي شويجو أجرى اتصالًا هاتفيًّا مع نظيره الأمريكي لويد أوستن اليوم (السبت).

وذكرت الوزارة في بيان نقلته "رويترز" أن الاتصال بحث القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك.

وأتى الاتصال وسط احتدام التوتر بين روسيا والغرب بشأن الأزمة الأوكرانية.

من جانبه، بيّن السكرتير الصحفي لـ"البنتاغون" جون كيربي، أن الوزيرين ناقشا حشد القوات الروسية في شبه جزيرة القرم وحول أوكرانيا.