"آل زاهر" يحتفل بزواجه في تثليث

احتفل الشاب دبسان بن هذال بن دايس آل زاهر، أحد أبطال حرس الحدود بالحد الجنوبي، بزواجه؛ وذالك في أحد القصور بتثليث، بحضور جمع كبير من المشايخ والأعيان والزملاء وشعراء المحاورة والنظم.



فيما هنأ علي بن عايض بن دايس، ابن أخيه، بهذه المناسبة السعيدة، متمنيًا له حياة سعيدة.