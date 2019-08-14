"آل زاهر" يحتفل بزواجه في تثليث

احتفل الشاب دبسان بن هذال بن دايس آل زاهر، أحد أبطال حرس الحدود بالحد الجنوبي، بزواجه؛ وذالك في أحد القصور بتثليث، بحضور جمع كبير من المشايخ والأعيان والزملاء وشعراء المحاورة والنظم.

فيما هنأ علي بن عايض بن دايس، ابن أخيه، بهذه المناسبة السعيدة، متمنيًا له حياة سعيدة.

0

14 أغسطس 2019 - 13 ذو الحجة 1440 07:05 PM

"آل زاهر" يحتفل بزواجه في تثليث

صحيفة سبق الإلكترونية

عسير

0 131

احتفل الشاب دبسان بن هذال بن دايس آل زاهر، أحد أبطال حرس الحدود بالحد الجنوبي، بزواجه؛ وذالك في أحد القصور بتثليث، بحضور جمع كبير من المشايخ والأعيان والزملاء وشعراء المحاورة والنظم.

فيما هنأ علي بن عايض بن دايس، ابن أخيه، بهذه المناسبة السعيدة، متمنيًا له حياة سعيدة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019