قرقاش: التعاون السعودي - المصري للتصدّي لمحاولات قوى إقليمية توسيع نفوذها مبشّر

قال: لا يزال الطريق وعراً لكن معركة تحصين النظام الإقليمي العربي تتعزّز كل يوم

أكّد وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات الدكتور أنور قرقاش؛ أن التعاون السعودي - المصري للتصدّي لمحاولات قوى إقليمية توسيع نفوذها مبشّر.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: التوجّه العربي المتنامي لاستعادة زمام المبادرة بعد أن غدت ساحتنا مستباحة إيجابي.. لا يزال الطريق وعراً، لكن معركة تحصين النظام الإقليمي العربي تتعزّز كل يوم.

أنور قرقاش المملكة العربية السعودية

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29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441 09:51 AM

قال: لا يزال الطريق وعراً لكن معركة تحصين النظام الإقليمي العربي تتعزّز كل يوم

قرقاش: التعاون السعودي - المصري للتصدّي لمحاولات قوى إقليمية توسيع نفوذها مبشّر

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أكّد وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات الدكتور أنور قرقاش؛ أن التعاون السعودي - المصري للتصدّي لمحاولات قوى إقليمية توسيع نفوذها مبشّر.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: التوجّه العربي المتنامي لاستعادة زمام المبادرة بعد أن غدت ساحتنا مستباحة إيجابي.. لا يزال الطريق وعراً، لكن معركة تحصين النظام الإقليمي العربي تتعزّز كل يوم.

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