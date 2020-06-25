لتوضيح أحكام ضريبة القيمة المضافة.. مجلس دعم المنشآت يستضيف الزكاة والدخل

ناقش الأحكام الانتقالية لزيادتها إلى 15% نتائج تأجيل دفعها من المنشآت الصغيرة

أقامت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" يوم أمس، الجلسة الافتراضية العاشرة بعنوان "تكيف المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع ضريبة القيمة المضافة" والتي نظمها مركز دعم المنشآت الافتراضي ضمن جلسات مجلس دعم المنشآت الموجهة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال.

ووصلت مشاهدات الجلسة عبر منصات "منشآت الإلكترونية" إلى أكثر من 170 ألف مشاهدة؛ حيث شارك في الجلسة المتحدث الرسمي للهيئة العامة للزكاة والدخل حمود الحربي، ورئيس جمعية المحاسبين الإداريين في الرياض حسن آل باحص.

وناقش المتحدث الرسمي للهيئة العامة للزكاة والدخل خلال الجلسة، الأحكام الانتقالية لزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة الأساسية إلى 15%، بالإضافة إلى نتائج تأجيل دفع الضرائب من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في ظل هذه الأزمة، كما تطرق آل باحص إلى مدى تأثير رفع الضريبة تشغيليًّا على تلك المنشآت، والتحديات المتوقعة خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى أبرز النصائح المهمة والخطوات التي يجب على رواد ورائدات الأعمال اتخاذها.

يذكر أن عدد المشاهدات في مجلس دعم المنشآت وصل إلى أكثر من مليونين ونصف مشاهدة عبر منصات "منشآت" الإلكترونية، إذ تمت إقامة 10 جلسات على مدى شهرين وذلك لفتح آفاق التعاون مع الجهات المعنية وإيصال مبادراتها للمستفيدين من رواد ورائدات الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.