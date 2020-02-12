المرشدون السياحيون يستعدون لانطلاق الملتقى السعودي  بالعاصمة المقدسة

برعاية أمير منطقة مكة المكرمة

كثّفت اللجنة المنظمة للملتقى السعودي للمرشدين السياحيين بمكة المكرمة استعداداتها لاستضافة الملتقى في العاصمة المقدسة خلال الفترة من 19-22 فبراير 2020م برعاية الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة.

من ناحية أخرى، استعد 50 مرشداً ومرشدةً من لجان التنظيم والاستقبال لانطلاق فعاليات الملتقى بالجولة التدريبية التي شملت المهارة في عرض المعلومات وإيصالها بسلاسة، وتم التطبيق العملي على مسار معالم مكة المكرمة التاريخية والدينية.

يذكر أن للملتقى أربع لجان هي: التنفيذية، والإدارية، والميدانية، ولجنة الإعلام والتوثيق.

الملتقى السعودي للمرشدين السياحيين أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بمكة المكرمة

3

12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441 03:08 PM

برعاية أمير منطقة مكة المكرمة

المرشدون السياحيون يستعدون لانطلاق الملتقى السعودي  بالعاصمة المقدسة

خالد خليل

مكة المكرمة

0 374

كثّفت اللجنة المنظمة للملتقى السعودي للمرشدين السياحيين بمكة المكرمة استعداداتها لاستضافة الملتقى في العاصمة المقدسة خلال الفترة من 19-22 فبراير 2020م برعاية الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة.

من ناحية أخرى، استعد 50 مرشداً ومرشدةً من لجان التنظيم والاستقبال لانطلاق فعاليات الملتقى بالجولة التدريبية التي شملت المهارة في عرض المعلومات وإيصالها بسلاسة، وتم التطبيق العملي على مسار معالم مكة المكرمة التاريخية والدينية.

يذكر أن للملتقى أربع لجان هي: التنفيذية، والإدارية، والميدانية، ولجنة الإعلام والتوثيق.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

الملتقى السعودي للمرشدين السياحيين أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بمكة المكرمة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020