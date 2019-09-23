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تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية .. تستمر حتى 6 مساءً

"الأرصاد" تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على نجران

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة، تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.