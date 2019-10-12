"كراني" يتوقّعه "سبتاً ماطراً" كاشفاً عن خريطة الهطولات

قال: التغيُّر المناخي يستمر بالتأثير في أجواء المملكة كافة

توقّع خبير الأرصاد حسن كراني؛ أن يستمر اليوم السبت، التغيُّر المناخي بالتأثير في أجواء المملكة كافة، وبتشكيل ركامي ممطر يتمركز نشاطه على "الشمالية الغربية"، وشرقاً حتى: عرعر، الجوف، والوسطى ومنطقة المدينة المنوّرة وجنوب مكة المكرّمة والمرتفعات الجنوبية الغربية إلى جازان.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـبمشيئة الله تعالى- هطولاً للأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية, الشرقية).