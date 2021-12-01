توقّع زيادة الإصابات.. بريطانيا تؤكد اكتشاف 22 حالة بـ"أوميكرون"

قال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد: إن هناك 22 حالة إصابة مؤكدة بسلالة "أوميكرون" لفيروس كورونا في المملكة، وإن هذا الرقم في طريقه للارتفاع.

وذكر الوزير البريطاني لشبكة سكاي نيوز: "في الوقت الحالي، فإن أعداد الحالات منخفضة للغاية.. بالنسبة للمملكة المتحدة لدينا 22 حالة إصابة مؤكدة في الوقت الحالي، وسوف يرتفع العدد بالتأكيد".

وأضاف "جاويد" أنه يتوقع معرفة المزيد عن هذا المتحور الجديد في غضون أسبوعين، حيث يعمل العلماء على فهم تأثيره.