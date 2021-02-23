‏حائل‏.. أمطار رعدية ونشاط في الرياح حتى 6 مساءً

الأرصاد: تشمل بعض المحافظات والمراكز ‏والقرى

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل -بمشيئة الله تعالى- تضمن أمطاراً رعدية ونشاطاً في الرياح السطحية، ‏تشمل مدينة ‏حائل وبعض المحافظات والمراكز ‏والقرى ‏التابعة لها.‏‎‏ ‏

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.‏ ‏