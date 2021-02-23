‏حائل‏.. أمطار رعدية ونشاط في الرياح حتى 6 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة حائل -بمشيئة الله تعالى- تضمن أمطاراً رعدية ونشاطاً في الرياح السطحية، تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً. حائل الأرصاد حالة الطقس
الأرصاد: تشمل بعض المحافظات والمراكز والقرى
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة حائل -بمشيئة الله تعالى- تضمن أمطاراً رعدية ونشاطاً في الرياح السطحية، تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.