‏حائل‏.. أمطار رعدية ونشاط في الرياح حتى 6 مساءً

الأرصاد: تشمل بعض المحافظات والمراكز ‏والقرى

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل -بمشيئة الله تعالى- تضمن أمطاراً رعدية ونشاطاً في الرياح السطحية، ‏تشمل مدينة ‏حائل وبعض المحافظات والمراكز ‏والقرى ‏التابعة لها.‏‎‏ ‏

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.‏ ‏

حائل الأرصاد حالة الطقس

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23 فبراير 2021 - 11 رجب 1442 09:59 AM

الأرصاد: تشمل بعض المحافظات والمراكز ‏والقرى

‏حائل‏.. أمطار رعدية ونشاط في الرياح حتى 6 مساءً

وكالة الأنباء السعودية (واس)

حائل

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل -بمشيئة الله تعالى- تضمن أمطاراً رعدية ونشاطاً في الرياح السطحية، ‏تشمل مدينة ‏حائل وبعض المحافظات والمراكز ‏والقرى ‏التابعة لها.‏‎‏ ‏

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.‏ ‏

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