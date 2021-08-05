تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على محافظتي العيص وبدر

تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس المتوقعة اليوم، على منطقة المدينة المنورة، تَضَمن رياحًا نشطة وسحبًا رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي العيص وبدر.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من العاشرة صباحًا وتستمر حتى السادسة مساءً.

0

05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442 08:21 AM

تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية

تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على محافظتي العيص وبدر

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

0 606

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس المتوقعة اليوم، على منطقة المدينة المنورة، تَضَمن رياحًا نشطة وسحبًا رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي العيص وبدر.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من العاشرة صباحًا وتستمر حتى السادسة مساءً.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021