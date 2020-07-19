رئاسة الحرمين الشريفين تطلق 6 محاور ضمن حملة خدمة الحاج والمعتمر

الحملة تهدف إلى تأصيل قيم الحفاوة والعناية والوفادة لضيوف الرحمن

أطلقت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين ‏6 محاور متنوعة ضمن حملة خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا وتهدف الحملة إلى تأصيل قيم الحفاوة والعناية والوفادة لحجاج بيت الله وتعزيز قيمة شرف خدمة الحاج والمعتمر لدى نفوس العاملين بالرئاسة.

ومن منطلق تحقيق ما يؤكده ولاة الأمر حفظهم الله من العناية بالحجاج والمعتمرين والزوار وإكرامهم والقيام بالواجب نحوهم، كانت محاور الحملة كالتالي: المحور الأول - البناء والإعداد يتمثل في السعي الحثيث لتعزيز قيمة الشرف والافتخار بخدمة الحجاج والعمار بحيث يتمثل الموظفين هذه القيم الرائعة وتصبح واقعاً ملموساً.

والمحور الثاني التوجيهي والإرشادي تأكيداً على رسالة الحرمين الشريفين العلمية من خلال بث دروس عن بعد للحجاج والزوار من خلال منصة منارة الحرمين.

والمحور الثالث الخدمي ويعني بالخدمة المباشرة للحجاج من خلال تقديم أرقى الخدمات لهم ومما يتواكب مع الوضع الراهن لجائحة كورونا.

والمحور الرابع الاجتماعي والإنساني ويتم تقديم الخدمات الإنسانية والتعليمات الصحية للحجاج بالتعاون والعمل مع الجهات ذات العلاقة.

المحور الخامس التقني حيث يقوم بدورهم هذا المحور في جميع المحاور الأخرى، مع أرشفة محتوى الحملة خلال السنوات الماضية أرشفة إلكترونية يتم رفعها في مواقع الرئاسة لتتاح لعموم المسلمين.

المحور السادس الإعلامي يتمثل في إشراك الإعلام المقروء والمسموع والمرئي وكذلك الإعلام الجديد لتغطية برامج الحملة وفعالياتها لإبراز الجهود في خدمة ضيوف الرحمن.