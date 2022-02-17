أولى فعاليات ليالي نهاوند تنطلق بالطائف

بحضور مثقفين وإعلاميين ورواد أعمال

انطلقت أمس أولى فعاليات "ليالي نهاوند" التي يقيمها مركز نهاوند لإدارة المواهب الفنية والأدائية بمحافظة الطائف، بحضور عدد من المثقفين والإعلاميين ورواد الأعمال ووفد من حاضنة أعمال جامعة الباحة.

وأوضح مدير المركز عبدالله السميري، أن الفعالية تَضَمّنت مقطوعات فردية وثنائية لمجموعة من متدربي ومتدربات المركز، استعرضوا فيها مهاراتهم الفنية التي اكتسبوها خلال الثلاثة أشهر الماضية، كما اشتملت على فقرات تثقيفية.