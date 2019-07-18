"التواصل الحكومي" يستعرض مع ممثلي الأجهزة الحكومية الخدمات الإعلامية المقدمة في الحج

عقد مركز التواصل الحكومي اجتماعه التنفيذي الـ26 للبرنامج الإعلامي الموحد للأجهزة الحكومية، أمس، بحضور أكثر من 40 مسؤولًا عن العلاقات العامة والإعلام والاتصال في الأجهزة الحكومية.



وفي بداية الاجتماع رحَّب مدير البرنامج الإعلامي الموحد إبراهيم الشعلان بممثلي الأجهزة الحكومية، مؤكداً اهتمام معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبد الله الشبانة، وحرصه على تعزيز التنسيق الإعلامي، وتكامل الجهود بين الأجهزة الحكومية.



واستعرض الشعلان الخدمات التي سيقدمها مركز التواصل الحكومي في موسم حج 1440هـ، لدعم المنظومة الإعلامية للأجهزة الحكومية وتعزيز أدائها الإعلامي.



وناقش الاجتماع الخطط الإعلامية للمشروعات الحكومية، والبرامج التي ستُنفّذ في الحج، وسبل الدعم المقدم لها.



وفي ختام الاجتماع نوَّه ممثلو الجهات إلى دور مركز التواصل الحكومي، وما يبذله من جهود لتطوير الأداء الإعلامي للأجهزة الحكومية.



وأعربوا عن تطلعهم لبذل مزيد من الجهود خلال المرحلة المقبلة، بهدف تطوير الأداء الإعلامي في الحج. ودعوا إلى عقد ورش عمل لمسؤولي العلاقات العامة والاتصال المؤسسي بالجهات الحكومية؛ من أجل تبادل الأفكار والخبرات بين الأعضاء، وتمكينهم من إبراز موسم الحج بالصورة اللائقة بالمملكة.