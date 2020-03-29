"روسيا" تسجل 224 إصابة جديدة بكورونا بينها 197 بموسكو

فيما بلغ إجمالي الإصابات 1534 حالة و8 وفيات في 26 إقليمًا

أعلنت غرفة عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، اليوم الأحد، تسجيل 224 إصابة جديدة بالفيروس في 26 إقليمًا من أقاليم البلاد؛ من بينهم 197 إصابة في العاصمة موسكو، و27 حالة في ضواحيها؛ ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 1534 إصابة، في 26 إقليمًا.

وأضافت غرفة العمليات أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة لدى المصابين بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الضحايا إلى 8 أشخاص.

وأكدت حسب "سبوتنيك عربي" خروج 15 مصابًا من المستشفيات بعد تعافيهم تمامًا؛ ليصل عدد المتعافين من فيروس كورونا في روسيا إلى 64.

بدوره أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم الأحد، أن انتشار فيروس كورونا المستجد يدخل مرحلة جديدة وعدد الإصابات تتزايد مع الوقت في العاصمة الروسية.

وأشار سوبيانين إلى أن التدابير والإجراءات الوقائية التي دعت إليها السلطات في موسكو؛ لاقت تجاوبًا كبيرًا من السكان الذين يحرصون على البقاء في منازلهم لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وكان عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، قد أعلن أن أجهزة لتبسيط وتسريع تشخيص الإصابة بفيروس "كورونا" ستدخل الخدمة قريبًا.