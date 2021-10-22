الكشف عن شعار كأس آسيا 2023 في الصين

شهد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واللجنة المنظمة المحلية لكأس آسيا 2023 في الصين، يوم الجمعة، إطلاق شعار البطولة الأهم في القارة، الذي تم تنظيمه بالتزامن مع حفل افتتاح أول ستاد لاستضافة مباريات البطولة - ستاد شنغهاي بودونغ لكرة القدم.

وتم إطلاق الشعار الجديد من قبل سعادة دو زهاوكي، نائب وزير الدولة للإدارة العامة للرياضة في الصين، والرئيس التنفيذي للجنة المنظمة المحلية لكأس آسيا 2023، وهو أيضًا عضو في المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جنبًا إلى جنب مع المسؤولين الرئيسيين في المدن العشر المُضيفة للبطولة القارية، الذين كشفوا أيضًا عن شعارات المدينة المضيفة في أول حدث بارز على أرض الواقع خاص بهذه البطولة، والتي ستقام منافساتها خلال الفترة من 16 حزيران/ يونيو إلى 16 تموز/ يوليو 2023.

من جانبه قال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك عبر رسالة خاصة بالفيديو تم بثها خلال الحدث: على مرّ السنين تركت كل دولة مُضيفة بصمة مهمة على كرة القدم الآسيوية، ونحن نعلم أن الصين ستقيم أكبر بطولة بالنسبة لنا على الإطلاق في عام 2023.

وأضاف: يسرُّنا في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن نحتفل بأحدث إنجازاتنا، وبالنيابة عن أسرة كرة القدم الآسيوية، أودّ أن أهنئ اللجنة المنظمة المحلية واللجان المنظمة في المدن العشر المضيفة على التزامهم وجهودهم.

وأوضح: تواصل اللجنة المنظمة المحلية إحراز تقدم كبير في الاستعدادات لتنظيم حدث لا يُنسى، وأتمنى للاتحاد الصيني لكرة القدم واللجنة المنظمة المحلية وجميع الأطراف المعنية أفضل نجاح في تنظيم حدث عالمي حقيقي.

ويتسع ملعب شنغهاي بودونغ لـ37 ألف متفرج، ويغطي مساحة 304ر139 أمتار مربعة، ويتميز بتصميم فريد ومبتكر لمقاعد الجلوس؛ مما يوفر تجربة متميزة للمتفرجين.



وتواصل الصين العمل على باقي الملاعب الأخرى التي ستستضيف البطولة؛ وهي ستاد بكين للعمال، وستاد تيانجين بينهاي، وستاد تشونغتشينغ لونغشينغ، وستاد تشنغدو فينيكس هيل، وستاد مركز شيان الدولي، وستاد داليان سويوان، وستاد تشينغداو للشباب، وستاد شيامين ايغريت، وستاد سوتشو كونشان.