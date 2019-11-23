"تعليم بيشة": الحصة السادسة غداً ستكون الأخيرة بسبب مباراة "الهلال"

يلتقي فريق "أوراوا الياباني" على النهائي الآسيوي في الواحدة ظهراً

أفاد "تعليم بيشة" بأن الحصة السادسة ستكون آخر حصة غداً؛ حتى يتمكن الطلاب من مشاهدة مباراة نادي الهلال مع النادي الياباني التي ستقام الساعة الواحدة ظهر غد، وستعتبر "مباراة وطن"، وفق توجيه أمير منطقة عسير.

جاء ذلك من خلال تغريدة لـ"تعليم بيشة" عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ومن المقرر أن يلعب الهلال السعودي على النهائي الآسيوي مع فريق أوراوا الياباني في الساعة الواحدة ظهر غد.