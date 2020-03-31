برئاسة #المملكة.. بدء الاجتماع الافتراضي الثاني لوزراء مالية مجموعة الـ20

يبحث تعزيز الإجراءات المتخذة حول #كورونا وتأثيرها على الاقتصاد العالمي

انطلق، ظهر اليوم، الاجتماع الافتراضي الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لـ#مجموعة_العشرين برئاسة المملكة، حيث يبحث تعزيز الإجراءات المتخذة حول #كورونا وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.

يذكر أن الهدف من هذا الاجتماع هو "النهوض باستجابة عالمية منسقة بشأن جائحة "كورونا" وآثارها البشرية والاقتصادية، ومتابعة نتائج القمة الافتراضية لقادة مجموعة العشرين، والمضي قدماً في تنفيذ الإجراءات المتفق عليها بفعالية وفي الوقت المناسب".

وكان قادة دول المجموعة أكدوا الخميس الماضي خلال قمة طارئة عبر الفيديو التزامهم بمواجهة تداعيات فيروس "كورونا"، ضمن جبهة موحدة وضخ 5 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي؛ للحد من تبعات الإجراءات المتخذة لاحتواء الوباء، في وقت يلوح فيه في الأفق شبح ركود اقتصادي عالمي.