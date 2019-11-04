شاهد.. وزير العمل يعانق معلمه بعد أن صادفه في زيارة لجامعة الملك فهد للبترول

عانق وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي معلمه في المرحلة الجامعية، وذلك عقب أن صادفه خلال زيارة الوزير لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

الوزير مازح معلمه في البداية قائلاً: "هذا لا أعرفه"، ثم سارع لمعانقته والسؤال عن صحته معتذرًا عن التقصير مع معلمه.

وزير العمل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

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04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441 08:51 PM

شاهد.. وزير العمل يعانق معلمه بعد أن صادفه في زيارة لجامعة الملك فهد للبترول

عبدالله البرقاوي

الرياض

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عانق وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي معلمه في المرحلة الجامعية، وذلك عقب أن صادفه خلال زيارة الوزير لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

الوزير مازح معلمه في البداية قائلاً: "هذا لا أعرفه"، ثم سارع لمعانقته والسؤال عن صحته معتذرًا عن التقصير مع معلمه.

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وزير العمل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

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