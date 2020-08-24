المكسيك: 3948 إصابة و226 وفاة بكورونا

الحكومة تعترف: العدد الفعلي للمصابين أكبر بكثير

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك، يوم أمس الأحد، تسجيل 3948 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و226 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي بالبلاد إلى 560164 إصابة و60480 وفاة.

وقالت الحكومة: إن العدد الفعلي للمصابين أكبر بكثير على الأرجح من العدد المعلن.

فيروس كورونا الجديد

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24 أغسطس 2020 - 5 محرّم 1442 08:15 AM

الحكومة تعترف: العدد الفعلي للمصابين أكبر بكثير

المكسيك: 3948 إصابة و226 وفاة بكورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك، يوم أمس الأحد، تسجيل 3948 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و226 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي بالبلاد إلى 560164 إصابة و60480 وفاة.

وقالت الحكومة: إن العدد الفعلي للمصابين أكبر بكثير على الأرجح من العدد المعلن.

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فيروس كورونا الجديد

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