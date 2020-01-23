الطقس يؤجل رحلة "بوينغ 777 إكس" ذات المسافات الطويلة

كان مقررًا أن تنطلق من ضواحي سياتل في شمال غرب أمريكا اليوم

أعلنت مجموعة "بوينغ"، أمس الأربعاء، أن الرحلة الأولى لطائرة المسافات الطويلة "777 إكس"، التي كان مقررًا أن تنطلق من ضواحي سياتل في شمال غرب الولايات المتحدة، الخميس، أُرجئت إلى موعد لاحق؛ بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال عملاق صناعة الطيران الأمريكي في بيان مقتضب: "نحن نرجئ موعد الرحلة الأولى للطائرة 777 إكس، التي كانت مقررة يوم غد في 23 يناير، بسبب الطقس"؛ مشيرًا إلى أن الفِرَق المسؤولة عن تنظيم هذه الرحلة المهمة للغاية تدرس إمكانية الطيران يوم الجمعة.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"؛ كانت الرحلة الأولى لهذا الطراز الجديد من طائرات المسافات الطويلة من بوينغ مقررة أساسًا في صيف 2019، لكنها أرجئت بسبب مشكلات في محرك "جي إي 9 إكس" الجديد الذي تصنعه شركة "جنرال إلكتريك"، إضافة إلى صعوبات تتعلق بعمل الأجنحة والبرامج المعلوماتية.