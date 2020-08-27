كورونا في موريتانيا: تسجيل 17 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

إجمالي حالات الإصابة بلغ 6977 والوفيات 158 شخصًا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا، قد بلغ 6977 حالة؛ فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 158 شخصًا.