اغرس أي شيء عندك.. "الزعاق": زراعتك مختلطة في "بذرة الست"!

قال: أسبوع يبدأ من اليوم.. وإنتاجه "ذو جودة عالية خاصة القرعيات"

أكد خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق أن هذا الأسبوع هو الأسبوع الذي يمكن فيه زراعة كل المحاصيل سواء شتوية أو صيفية، ويسمى لدى العامة "بذرة الست"، وهي الأيام الـ6 الصالحة لزراعة جميع المحاصيل.

وأضاف "الزعاق" أن هذه الأيام الست تبدأ من اليوم الخميس 3 فبراير وتستمر لمدة أسبوع، وعادةً ما يكون إنتاجها ذا جودة عالية خاصة القرعيات، "من اليوم أي شيء عندك من البذور أو غرس النخيل أو أثل أو أشجار برية اغرسه".

وتابع، في فيديو على حسابه بـ"تويتر": الزراعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، الشتوية التي تكون بموسم الخريف، والصيفية بموسم الربيع، والقسم الثالث هو الزراعة المختلطة في الأيام الست الحالية الصالحة لزراعة كل المحاصيل.