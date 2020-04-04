بينها فلسطين والعراق.. ننشر آخر مستجدات كورونا في 5 دول

آخر إحصاءات الفيروس: عدد المصابين عالمياً 1130114

وسط سعي عالمي لوقف تفشي وباء كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 59 ألف شخص حول العالم، كشف آخر إحصاءات فيروس كورونا عبر العالم، أن عدد المصابين بلغ 1130114 حالة والمتعافين 234023 والوفيات سجلت تحديدا 60113، وفق البيانات التي تحدث تلقائياً على مدار الساعة وتنشرها عدة مواقع عالمية.

تتسابق دول العالم في إيجاد علاج للوباء الذي تعافى منه أكثر من 234 ألف شخص، كما أنها تحرص على تغيير إستراتيجياتها الرامية لوقف تفشي المرض، وذلك بتعديل إجراءاتها الاحترازية وفق المتغيرات.

وفي السطور التالية ننشر آخر مستجدات الفيروس في 5 دول:

فلسطين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ما يرفع عدد الإصابات في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، إلى 205 حالات.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن من بين المصابين طفلين يبلغان من العمر 11 و15 عاماً وانتقلت إليهما العدوى عن طريق والدهما، وذلك بحسب وكالة "وفا".

كنيسة المهد خالية من المصلين بعد منع إقامة القداس والصلاة الجماعية في الكنائس بسبب تفشي كورونا في بيت لحم، الضفة الغربية، فلسطين 19 مارس 2020.

وأوضحت أن ثلاث إصابات سُجلت في بلدة بيتونيا ومدينة البيرة بمحافظة رام الله وثلاثاً أخرى سُجلت في بلدة قطنة وإصابة في قرية بيت عنان بمحافظة القدس إلى جانب إصابتين في مخيم طولكرم وإصابتين في مدينة حلحول بمحافظة الخليل.

العراق

فرضت السلطات العراقية حظر التجول الشامل في إقليم كردستان، ومحافظتَي ذي قار والأنبار جنوب وغرب العراق، في إجراء وقائي للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

ففي إقليم كردستان، فرضت وزارة الداخلية حظراً شاملاً للتجول شمل السيارات والمشاة ابتداءً من منتصف اليوم ولمدة 48 ساعة، مبررة هذا الإجراء بعدم تطبيق الحظر كما ينبغي خلال اليومين الماضيين.

من جهتها، أعلنت وزارة صحة الإقليم اليوم، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظات السليمانية وحلبجة وأربيل.

وفي محافظة ذي قار- جنوبي العراق، فرضت الشرطة حظر تجول شامل على خلفية المواجهات والاحتجاجات التي شهدتها مدينة الناصرية مركز المحافظة، أمس، التي نجم عنها كسر حظر التجول بشكل واسع.

كما فرضت السلطات المحلية في محافظة الأنبار- غربي العراق، حظراً شاملاً وتاماً للتجوّل شمل مدينة الرمادي وجميع أقضية ونواحي المحافظة، التي سجلت أمس إصابة طبيب مقيم في مستشفى الفلوجة التعليمي بفيروس كورونا.

إندونيسيا

سجّلت إندونيسيا، يوم السبت، 106 حالات إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا؛ ليصل العدد الإجمالي في البلد الواقع في جنوب شرق آسيا، إلى 2092 حالة.

وأعلن أحمد يوريانتو؛ وهو مسؤول وزارة الصحة، عشر حالات وفاة جديدة بسبب الفيروس؛ ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 191.

أوكرانيا

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا بأوكرانيا إلى 1096 حالة، بينما تماثل 23 شخصاً للشفاء.

وأكدت وزارة الصحة الأوكرانية، اليوم، تسجيل 28 حالة وفاة، مشيراً إلى أن أغلبية الإصابات تسجل حالياً على مستوى العاصمة كييف 195 حالة، ومنطقة تشيرنيفتسي 206 حالات، ومنطقة تيرنوبول 135 حالة، ومنطقة إيفانو فرانكيفسك 94 حالة، وضواحي العاصمة كييف 77 حالة، ومنطقة تشيركاسي 61 حالة.

تايلاند

سجلت تايلاند اليوم 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إلى جانب حالة وفاة واحدة.

وأوضح مركز إدارة أزمة (كوفيد-19) التابع للحكومة ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس، إلى 2067 حالة مؤكدة، فيما ارتفعت الوفيات إلى 20 حالة.