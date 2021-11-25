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"الجميح": تم استعراض الفرص وأفضل الممارسات لتوفير حلول واقعية للاستعداد للمستقبل

غرفة التجارة الدولية السعودية تشارك في المؤتمر الثاني عشر للغرف العالمية

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شاركت غرفة التجارة الدولية السعودية في المؤتمر الثاني عشر لغرف التجارة العالمية 12WCC برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والذي أقيم خلال الفترة من 23-25 نوفمبر الحالي في دبي على مدى ثلاثة أيام، برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة مساعد بن عبدالله الجميح، بحضور ومشاركة عضو مجلس الإدارة المهندس سالم بن ناصر الخالدي ومدير إدارة التعاون الدولي الدكتور محمد بن فضل غزاوي وعدد من أعضاء الجمعية العمومية وعدد من رجال وسيدات الأعمال.



وأوضح رئيس الوفد مساعد الجميح أن المؤتمر الثاني عشر لغرف التجارة العالمية استعرض الفرص وأفضل الممارسات لتوفير حلول واقعية تمكن غرف التجارة من مواكبة المتغيرات والاستعداد للمستقبل.



وأضاف أن المؤتمر جمع رؤساء الغرف وقطاع الأعمال وممثلي الهيئات والمنظات الدولية للعمل على تحقيق مستقبل أكثر أهمية وازدهاراً، مبيناً بأن المؤتمر استعرض توجيه ممارسات التجارة في مواجهة التحديات والفرص الجديدة في عالم مليء بالتغييرات والابتكارات، فضلاً عن إعادة التفكير في أولويات غرف التجارة العالمية وإعداد الحلول الجديدة لتذليل العقبات التجارية وتحقيق الازدهار العالمي.



وبين "الجميح" أن وفد غرفة التجارة الدولية السعودية ووفد اتحاد الغرف السعودية عقدا لقاء مع الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية الدولية (ICC) السيد جون دينتون، حيث جرى بحث إنشاء مركز ريادة الأعمال وتعزيز التحكيم الدولي في المملكة عبر إنشاء فرع لمحكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية (ICC) بالرياض، واستضافة فعاليات وأنشطة الـICC العام المقبل في المملكة العربية السعودية. كما زار الوفد معرض إكسبو 2020 دبي وجناح المملكة في المعرض.