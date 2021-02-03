"تعليم نجران" تودع أكثر من مليون و800 ألف ريال في حسابات مستفيدي تكافل

لشهر يناير وتشمل إعانات الطلاب في مدارس التحفيظ وبرامج التربية الخاصة

أودعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، ممثلة بإدارة خدمات الطلاب والطالبات، أمس، مبلغ 1.896.916 ريالاً في حسابات طلاب وطالبات مستفيدي برامج مؤسسة تكافل.

وأوضحت "تعليم نجران"، أن المكافآت والإعانات المستحقة للطلاب والطالبات لشهر يناير 2021 تشمل مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات في مدارس تحفيظ القرآن الكريم، وبرامج التربية الخاصة والإعاقات الصحية والجسمية، وأبناء وبنات المعلمين المتوفين، وطلاب وطالبات القرى النائية.