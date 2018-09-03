اختفاء "الشهري" مفقود الخُبر يدخل يومه الـ 45 .. وهذه قصة العثور على سيارته

شقيقه لـ "سبق": لا يعاني أيّ اعتلالات نفسية وليس لديه أيّ عداوة مع أحد

لايزال ذوو المفقود "سعود الشهري"؛ البالغ من العمر 34 عاماً، يواصلون بحثهم عنه، بمساندة الجهات الأمنية بمدينة الخُبر بالدمام، بعد أن خرج من منزل ذويه بالمدينة نفسها ولم يعد منذ 45 يوماَ.

وتعود تفاصيل تغيّبه، كما رواها شقيقه "المأمون"؛ لـ "سبق"، إلى أن أخاه "سعود بن فيصل الشهري"؛ غادر المنزل بمدينة الخُبر فجر الجمعة الموافق السادس من شهر ذي القعدة الماضي من العام الجاري، أيّ منذ ما يقارب 45 يوماً، وأضاف: بدأت عملية البحث عنه بعد تغيٍبه واختفائه وإغلاق جميع جوٍّالاته وعدم عودته إلى المنزل، حيث تم تسجيل بلاغ لدى الشرطة التي بدورها كثّفت من بحثها عنه، ولكن دون التوصل إليه أو إلى أيّ معلومة عنه.

وتابع: شقيقي سعود سليم عقلياً ولا يعاني أيّ اعتلالات نفسية - ولله الحمد - ويعمل في إحدى الشركات بالخُبر منذ سنوات، وليس لديه أيّ عداوة مع أحد.

وأردف: بعد مواصلة البحث عنه بأيام، تلقت الشرطة بلاغاً من مواطن يسكن في القطيف يفيد بوجود سيارة متوقفة أمام منزله منذ أيام، وعند تسلُّم البلاغ اتضح للجهات الأمنية أنها سيارة المفقود سعود؛ كون السيارة معمّماً عنها، حيث تمّ العثور على السيارة متوقفةً بداخلها أجهزة الجوّالات دون شرائح اتصال.

وأشار شقيقه إلى أن والدته لاتزال تعاني الصدمة حتى اللحظة، ولم يهنأ لها نوم، خصوصاً أن فقده محيّرٌ وكواليس اختفائه هي الأخرى محيرة.

وأعلنت أسرة "الشهري" مكافأة قدرها 50 ألف ريال لمَن يعثر على مفقودهم، مطالبين الجهات التطوعية بالمساعدة على البحث عنه والتواصل على جوّال (0555355062) أو إبلاغ الجهات الأمنية حال وجود أيّ معلومات تدل على موقعه.