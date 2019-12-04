"البقمي" إلى رتبة رائد مهندس بشرطة الرياض

صدر الأمر السامي الكريم بترقية النقيب المهندس ناصر بن حمدان الرمضاني البقمي أحد منسوبي شرطة منطقة الرياض إلى رتبة "رائد مهندس".

وأكد "البقمي" أن الترقية ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

"سبق" تهنئ "البقمي" بتقليده الرتبة الجديدة، وتتمنى له التوفيق في حياته العملية.

ترقية شرطة الرياض

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04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441 12:11 PM

"البقمي" إلى رتبة رائد مهندس بشرطة الرياض

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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صدر الأمر السامي الكريم بترقية النقيب المهندس ناصر بن حمدان الرمضاني البقمي أحد منسوبي شرطة منطقة الرياض إلى رتبة "رائد مهندس".

وأكد "البقمي" أن الترقية ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

"سبق" تهنئ "البقمي" بتقليده الرتبة الجديدة، وتتمنى له التوفيق في حياته العملية.

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