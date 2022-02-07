أستراليا تفتح أبوابها للسعوديين بعد إغلاق عامين في هذا التاريخ

إعلان رئيس الوزراء

أعلن سكوت موريسون رئيس الوزراء الأسترالي إعادة فتح الحدود لجميع حاملي التأشيرات بداية من 21 فبراير الجاري لجميع الزوار في العالم، ومنهم السياح السعوديون والطلاب والمرافقون، بشرط إثبات تلقي جرعتين من لقاح مضاد لفيروس كورونا معتمد بأستراليا.

وشدد موريسون على أن القيود الصحية والتدابير الحدودية التي اعتمدتها حكومات الولايات المحلية في البلاد ستستمر في التطبيق على جميع الوافدين إلى أستراليا.

وكانت أستراليا قد أغلقت حدودها أمام الأجانب في مارس 2020 بسبب تفشي وباء كورونا في جميع أنحاء العالم.

وفي إحصائية رسمية في أستراليا أن عدد الطلاب السعوديين يلامس 10 آلاف طالب، بالإضافة إلى 30 ألف سائح في عام 2019.