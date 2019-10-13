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دعا للاستثمار في قطاع الترفيه الذي ينتظره مستقبلاً واعدًا وكبيرًا في المملكة

"آل الشيخ": لا معوقات بموسم الرياض.. ولي العهد زرع فينا الشغف والعمل

دعا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ؛ للاستثمار في قطاع الترفيه الذي ينتظره مستقبلاً واعدًا وكبيرًا في المملكة، مشيرًا أنه بحاجة إلى المزيد من الدعاية لجلب المستثمر الأجنبي والسعودي.



وأكد آل الشيخ عدم مواجهته أي صعوبات أو معوقات لإطلاق موسم الرياض، مثمنًا الدعم الكبير الذي يحظى به قطاع الترفيه من القيادة الرشيدة ومن جميع قطاعات الدولة، منوهًا بحرص المسؤولين لإنجاح الموسم.



وقال آل الشيخ خلال مشاركته في منتدى صناعة الترفيه اليوم: "تشرفت بالعمل منذ فترة طويلة تحت قيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأكثر شيء لمسته فيه كمسؤول حكومي ما زرعه فينا من الشغف بالعمل والتعاون والعمل بروح الفريق الواحد فيما بيننا كوزراء ومسؤولين".



وأضاف: "نحن نجلس مع بَعضنا البعض أكثر من جلوسنا مع آبائنا وأسرنا وأولادنا"، لافتًا في هذا الصدد بأن فريق عمل الأمير محمد سلمان يعملون ويجتمعون ويجلسون ويلتقون مع بعضهم البعض أكثر من لقاءاتهم وجلوسهم مع أسرهم وأولادهم، مع استمرار روح الألفة والصداقة والأخوة حتى خارج إطار العمل.



وعن موسم الرياض أضاف آل الشيخ: "لقد واجهت صفر معوقات في موسم الرياض، وما حدث يكون بشكل غير مباشر أو غير مقصود، وعندما تتحدث مع المسؤولين تجد التجاوب والتفاعل مباشرة منهم لتذليل كل الصعوبات ودافعهم الوحيد في ذلك محبة الوطن وروح الوطنية التي زرعتها في نفوسنا القيادة الرشيدة.



وفيما يتعلق بالتوطين والاستدامة لقطاع الترفيه في المملكة أكد آل الشيخ أن هذا القطاع واعد وينتظره مستقبل استثماري كبير، مشيرًا ألى أنه يحتاج إلى دعاية لجذب المستثمر الأجنبي والوطني، مستشهدًا في هذا الشأن بحجم الإقبال الكبير على أولى فعاليات الموسم التي انطلقت الجمعة.



واعتبر آل الشيخ قطاع الترفيه مجالاً جديداً وواعداً للاستثمار، فهو سوق الأسهم والعقار المقبل داعيًا أصحاب العقارات وملاك الأراضي للاستثمار في الترفيه ببناء ملاهٍ ومطاعم، وأضاف: "مساحات عقارية مهجورة في الرياض قمنا بتشغيلها لهم سوف تعود عليهم بعوائد استثمارية كبيرة".