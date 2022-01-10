ردم وتهذيب وتعزيز.. 30 يوماً من أعمال "النقل" لصيانة الطرق بالمملكة

مشروعات تعمل على تحسين الجودة.. و"العادية والجذرية" دراسات وبرامج

نفّذت وزارة النقل والخدمات اللوجستية خلال شهر ديسمبر، عددًا من الأعمال والمشروعات على الطرق التابعة لها في مناطق المملكة، بهدف رفع مستوى الصيانة والجودة وتعزيز كفاءة التشغيل، من خلال فحص وتحديد الاحتياجات وفق عديد من الإجراءات والدراسات؛ وذلك ضمن جهودها المستمرة في رفع مستوى جودة الطرق بما ينعكس على سلامة قاصديه.

وعملت الوزارة على تنفيذ مشروعات من شأنها رفع مستوى الجودة والصيانة على الطرق، منها تنظيف مجاري الأودية وتنظيف منشأة تصريف المياه لـ(6,167) موقعًا، وردم مواقع الانجرافات بسبب الأمطار بعدد (280) موقعاً، إضافة إلى تنفيذ أعمال إزالة الكثبان الرملية من حرم الطرق بحوالي (941,643) متراً مكعباً.

وقامت الوزارة بمسح وتهذيب وتسوية أكتاف الطرق بحوالي (18,2) كم، ومسح وتهذيب الطرق الترابية بطول (4,9) كم، وكشط وإعادة سفلتة (1,2) كم، وإعادة استخدام (10,840) متراً مكعباً من الأسفلت المكشوط، وذلك ضمن أعمال الوزارة التي تسهم في رفع الجودة على الطرق من خلال برامج أعمال الصيانة العادية والجذرية.

يُذكر أن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تستهدف رفع مستوى السلامة على الطرق؛ حيث تهدف الإستراتيجية للوصول للمركز السادس عالمياً في جودة الطرق، إضافة إلى خفض الوفيات على الطرق بأكثر من 50%، وهو ما يسهم في تعزيز جودة الحياة للمواطن من خلال رفع مستوى السلامة على الطرق وتوفير خيارات تنقل آمنة وذات مستوى عالٍ من الجودة والسلامة.