"السند": كلمة الملك أكدت اعتزاز السعودية بتطبيق الشريعة الإسلامية

قال إنها حددت معالم السياسة الداخلية والخارجية وتناولت عددًا من المجالات

أشاد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، بكلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- في افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى.

وتفصيلاً، قال السند: إن الكلمة حددت معالم السياسة الداخلية والخارجية للمملكة العربية السعودية، وتناولت عددًا من المجالات. مشيرًا إلى أن الكلمة تضمنت اعتزاز المملكة العربية السعودية بتطبيق الشريعة الإسلامية، وترسيخ منهج الاعتدال، ونشر قيم الوسطية، والاعتزاز بخدمة الحرمين الشريفين. كما شددت كلمته -أيده الله- على أن هذه البلاد لن تحيد يومًا عن تطبيق شرع الله دون تمييز أو تعطيل، ولن تأخذها في الحق لومة لائم.

وأشاد الدكتور السند بما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين من التشديد على الاهتمام بالمواطن، واعتباره المحرك الأساس للتنمية والتقدم، مع الحفاظ على حقوق الجميع، وإتاحة الفرصة للشباب، ودعم القطاع الخاص، واعتباره شريكًا أساسيًّا في التنمية، والعناية بتطبيق خطط التنمية، وإيجاد فرص العمل المناسبة.

وأوضح أن كلمة خادم الحرمين الشريفين ثمنت الجهود التي يبذلها جنودنا البواسل في الدفاع عن الوطن وحمايته، ومكافحة الإرهاب بأشكاله وصوره كافة، والاستمرار في قيام المملكة العربية السعودية بدورها القيادي والريادي في الدفاع عن قضايا الأمة، وأن الدفاع عن القضية الفلسطينية أول اهتمامات السعودية.. والتشديد على حق الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه المشروعة، ومساندة الشعب اليمني وحكومته الشرعية، ومواجهة إرهاب المليشيات الإرهابية المدعومة من إيران.

وأردف: كلمة الملك أوضحت الملامح العامة في الشراكة الاستراتيجية للمملكة مع الدول الصديقة سائلين الله - عز وجل - أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وأن يديمهما ذخرًا للإسلام والمسلمين.