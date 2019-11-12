شاهد.. أمطار الخير والبركة تروي شعيب صلاصل بمنطقة #القصيم

المنطقة موعودة بحالة هطولات تستمر للعاشرة مساءً مصحوبة بالبرد

هطلت، اليوم ومساء أمس، أمطار خفيفة إلى متوسطة شملت مدينة بريدة ومحافظتي المذنب وعيون الجواء، ومراكز الفوارة والهمجة والقوارة وقصيباء والشيحية والعمار وأم سدرة، سالت على إثرها الأودية والشعاب .

وروت أمطار الخير والبركة شعيب صلاصل بمنطقة #القصيم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد أصدرت تنبيهًا متقدمًا للمنطقة لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة على "البكيرية والشماسية والمذنب وبريدة وعنيزة"، تستمر حتى العاشرة مساء اليوم، مع تساقط للبرد والسيول.