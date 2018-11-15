الأخضر السعودي يكمل جاهزيته لمواجهة نظيره اليمني .. غدًا الجمعة

في المرحلة الثالثة من برنامج إعداد مشاركة كأس آسيا 2019

أنهى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم الخميس استعداداته لمواجهة منتخب اليمن وديًا مساء غدٍ الجمعة ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي للمشاركة في كأس آسيا 2019.

وأجرى الأخضر مرانه مساء اليوم الخميس على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، تحت إشراف المدير الفني خوان أنطونيو بيتزي، في حصة تدريبية بدأت بتمارين الإحماء، ليطبق بعدها "بيتزي"عددًا من الجمل التكتيكية التي تركزت على الحالة الهجومية، بعدها تقسيمة فنية نفذت على نصف مساحة الملعب.

على صعيد متصل، اكتفى المدافع سلطان الغنام بتمارين خاصة في النادي الصحي لشعوره بآلام في الساق، فيما واصل لاعب الوسط سالم الدوسري التمارين الخاصة في النادي الصحي برفقة الجهاز الطبي.