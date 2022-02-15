"الصحة العالمية" تُحذِّر من موجة حادة لـ"أوميكرون" في 6 دول

بينها روسيا وأذربيجان وأوكرانيا

حذَّر المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء من "المد" المرتبط بانتشار المتحور أوميكرون من فيروس كورونا نحو الشرق.

وبيَّن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة هانس كلوغه أنه في الأسبوعَين الماضيَين تضاعفت حالات "كوفيد-19" في ست دول، هي: أرمينيا، أذربيجان، بيلاروسيا، جورجيا، روسيا وأوكرانيا. وتقع هذه الدول في الشرق؛ وهو ما يُشكِّل المنطقة الأوروبية لمنظمة الصحة، وفقًا لـ"فرانس 24".

وأضاف "كلوغه" بأن موجة أوميكرون "كما هو متوقع، تتقدَّم شرقًا. وقد رُصدت عشر دول أعضاء في الشرق حتى الآن يُتفشى فيها أميكرون".

وتضم منطقة أوروبا لدى منظمة الصحة العالمية 53 دولة، يقع عدد كبير منها في آسيا الوسطى.