برشلونة يتوج بلقب بطولة العالم للأندية لكرة اليد على حساب كيل الألماني

في البطولة التي استضافتها صالة هيئة الرياضة بالدمام

توج برشلونة الإسباني بطلاً لبطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر غلوب" بعد فوزه على نظيره كيل الألماني 34 - 32 في المنافسة التي أُقيمت في صالة الهيئة العامة للرياضة في الدمام.

وفي مشواره نحو اللقب، فاز برشلونة على الدحيل القطري 38 - 26، والوحدة 34 - 24، فيما واجه كيل الألماني سيدني يونفرسيتي وهزمه 41 - 27، والزمالك 32 - 28، وفاردار المقدوني 34 - 30.

وحقق فاردار المقدوني الميدالية البرونزية بفوزه على الوحدة السعودي 30 – 26 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.