ضحايا كورونا في 4 دول.. 492 وفاة جديدة بالهند و54 بمصر و45 بكوريا الجنوبية و33 بباكستان

خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة في الهند، اليوم الجمعة، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد-19)، إلى 42.78 مليون بعد تسجيل 25920 إصابة جديدة.

وقالت الوزارة إن عدد الوفيات بسبب المرض ارتفع إلى 510905 بعد تسجيل 492 وفاة جديدة.

مصر

سجلت مصر 2071 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة، في بيان لها، أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغ 463370 حالة، من ضمنهم 395235 حالة تم شفاؤها، و23580 حالة وفاة.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 109831 إصابة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالبلاد إلى مليون و755809.

وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يوم الجمعة، إن البلاد سجلت أيضاً 45 وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 7283.

باكستان

سجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 2400 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و33 وفاة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1496693 إصابة، منها 70525 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 29950 وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1396218 حالة.