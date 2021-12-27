‏"ابن حافظ" للمرتبة الـ11.. رئيسًا لبلدية محايل

أصدر أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي قرارًا يقضي بترقية رئيس بلدية محافظة محايل سعيد بن علي حافظ إلى المرتبة الحادية عشرة.

فيما عبّر "إبن حافظ" عن عظيم شكره وتقديره لأمين عسير مؤكدًا أن الترقية دافع كبير لبذل المزيد من العمل والجهد لتحقيق تطلعات القيادة وفق رؤية المملكة 2030.