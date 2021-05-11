واشنطن تؤكد سعيها إلى ضمان عدم امتلاك طهران للسلاح النووي

كما تسعى أيضًا إلى التفاوض بشأن الصواريخ الباليستية ودعم الإرهاب ‏

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن بلاده تسعى من خلال ‏المفاوضات إلى التأكد من منع إيران من الحصول على السلاح النووي.‏

وأشار برايس في المؤتمر الصحفي اليومي، إلى أن البرنامج النووي الإيراني قد تسارع في السنوات ‏الأخيرة، حيث نأت إيران بنفسها عن الاتفاق النووي بتركيب أجهزة طرد مركزي جديدة، مشددًا ‏على أن بلاده تسعى أيضًا إلى التفاوض بشأن الصواريخ الباليستية الإيرانية، ودعم الإرهاب ‏وقضايا أخرى وذلك لاستعادة الاتفاق النووي بصيغته الصحيحة.‏