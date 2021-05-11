واشنطن تؤكد سعيها إلى ضمان عدم امتلاك طهران للسلاح النووي

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن بلاده تسعى من خلال المفاوضات إلى التأكد من منع إيران من الحصول على السلاح النووي.
وأشار برايس في المؤتمر الصحفي اليومي، إلى أن البرنامج النووي الإيراني قد تسارع في السنوات الأخيرة، حيث نأت إيران بنفسها عن الاتفاق النووي بتركيب أجهزة طرد مركزي جديدة، مشددًا على أن بلاده تسعى أيضًا إلى التفاوض بشأن الصواريخ الباليستية الإيرانية، ودعم الإرهاب وقضايا أخرى وذلك لاستعادة الاتفاق النووي بصيغته الصحيحة.
كما تسعى أيضًا إلى التفاوض بشأن الصواريخ الباليستية ودعم الإرهاب
أكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن بلاده تسعى من خلال المفاوضات إلى التأكد من منع إيران من الحصول على السلاح النووي.
وأشار برايس في المؤتمر الصحفي اليومي، إلى أن البرنامج النووي الإيراني قد تسارع في السنوات الأخيرة، حيث نأت إيران بنفسها عن الاتفاق النووي بتركيب أجهزة طرد مركزي جديدة، مشددًا على أن بلاده تسعى أيضًا إلى التفاوض بشأن الصواريخ الباليستية الإيرانية، ودعم الإرهاب وقضايا أخرى وذلك لاستعادة الاتفاق النووي بصيغته الصحيحة.