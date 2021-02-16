أمير منطقة الرياض يؤكد ضرورة تشديد الرقابة على المخيمات الواقعة خارج النطاق العمراني

مع تكثيف الوجود الأمني في الحدائق العامة ووضع ملصقات للجلوس داخلها

أكد الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ضرورة تشديد الرقابة على المخيمات الواقعة خارج النطاق العمراني، والتأكد من تطبيق الاحترازات الوقائية فيها؛ لمنع انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى تكثيف الوجود الأمني في الحدائق العامة، ووضع ملصقات وعلامات للجلوس داخلها من قبل الجهة المختصة لتحقيق التباعد الاجتماعي.

كما وجه بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ومكاتب توعية الجاليات لنشر رسائل توعوية للعمالة الوافدة بالمنطقة عن أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وكانت غرفة عمليات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ورصد المخالفين في إمارة منطقة الرياض قد رصدت في الفترة من 25 - 6 حتى 2 - 7 من الشهر الجاري, (20898) مخالفة عدم التزام بالإجراءات الاحترازية، وأغلقت (57) منشأة من خلال (26848) جولة رقابية نفذتها العديد من القطاعات الحكومية المعنية في المنطقة.