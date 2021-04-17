"الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على منطقة الباحة

مصحوبة برياح سطحية وتستمر حتى التاسعة مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمن أمطاراً رعدية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق، الحجرة، المندق، بلجرشي، بني حسن، غامد الزناد، قلوة، والأجزاء المجاورة لها، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

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17 إبريل 2021 - 5 رمضان 1442 11:26 AM

مصحوبة برياح سطحية وتستمر حتى التاسعة مساءً

"الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على منطقة الباحة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الباحة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمن أمطاراً رعدية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق، الحجرة، المندق، بلجرشي، بني حسن، غامد الزناد، قلوة، والأجزاء المجاورة لها، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

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