موجز الأسبوع: سلطان عُمان يزور المملكة.. و"إلكسو" و"كأس العرب" إنجازان سعوديان جديدان.. ولقاح رابع لـ"كورونا" بالمملكة.. وتثبيت سقف "البنزين"

أطول خلاف ديون يقترب من التسوية.. و799 ريالاً قيمة الأضحية والهدي عبر "إحسان".. وصور جديدة للكوكب الأحمر