"قطان" يستعرض هاتفياً مع وزير خارجية مالاوي العلاقات الثنائية

ناقش الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

أجرى وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبد العزيز قطان، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بمعالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية مالاوي ايزينهاور مكاكا.



وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.