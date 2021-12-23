"مربعانية" نموذجية.. "المسند" مقدمًا بيانات مناخية: أجواء باردة وهنا الصقيع

قال: السماء صافية بمعظم المناطق واستقرار جوي.. تتهشم المواسير عند التجمد

تَوقع أستاذ المناخ المشارك بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم "سابقًا"، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، عبدالله المسند، اليوم، أجواء مربعانية نموذجية.

وقال "المسند"، عبر حسابه الرسمي في "تويتر": اليوم سماء صافية في معظم المناطق، وأجواء باردة، والصقيع يظهر في الأماكن المفتوحة في الشمال، واستقرار جوي بوجه عام".

وتابع: "وفقًا للبيانات المناخية لأكثر من 35 سنة، يتضح أن شهر #ديسمبر و#يناير أبرد شهور السنة؛ خاصة العشر الأواخر من ديسمبر، والعشر الأولى من يناير".

وأردف: "تتكسر وتتهشم مواسير الماء عند التجمد؛ لأن الماء يزداد حجمًا بقدر 10% عند التجمد، وعادة يتم تسجيل درجة الحرارة الكبرى قبيل العصر؛ بينما درجة الحرارة الصغرى قبيل الشروق (هذا في الغالب)، ويبدأ النهار يأخذ حصته من الليل بمقدار ثانية لمثل هذا اليوم".